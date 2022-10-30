Жителька Харківщини потрапила під ворожий обстріл і загинула - поліція

Мешканка с. Вовчанські Хутори Харківської області загинула внаслідок ворожого артобстрілу, коли поверталася додому з гостей у суботу ввечері.

"Близько 17:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152-го калібру. В результаті загинула 39-річна місцева жителька. Жінка бігла додому від гостей, коли почався обстріл", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події та вилучила речові докази.

Порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.