Ворог перекидає о/с до Білорусі та розміщує військових у будинках мирних жителів Херсонської та Запорізької областей

Росія перекидає особовий склад до Республіки Білорусь та розміщує в районі м. Брест. На території Херсонської та Запорізької областей окупанти для розміщення використовують житловий фонд місцевих мешканців, триває прослуховування телефонних розмов місцевих мешканців, повідомили у Генштабі.

"Продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів і залучення ударних БПЛА з території республіки Білорусь", - йдеться в ранковому зведенні в фейсбуці у неділю.

Зазначається, що 26 жовтня відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані "кадирівці". Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

За інформацією, під час проведення заходів так званої евакуації з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув'язнених. Територію зазначеної виправної установи противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу Херсона ворог здійснює заходи щодо підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні росгвардійців.

На території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

У населеному пункті Велика Знам'янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у будинках місцевих мешканців.