Кількість загиблих у тисняві в Сеулі під час святкування Хелловіна зросла до 120

Кількість загиблих під час тисняви в Сеулі з нагоди святкування Хелловіна зросла до 120, повідомляє "Ренхап" з посиланням на місцеву владу.

Також зазначається, що 100 людей отримали травми. При цьому раніше в суботу агентство повідомляло про щонайменше 59 загиблих і 150 постраждалих.

"Ренхап" уточнює, що тиснява утворилася в районі Ітевон у центрі столиці. Повідомляється, що люди померли від ядухи, постраждалих госпіталізовано.

До району, де трапився інцидент, направили близько 140 машин швидкої допомоги. Станом на 1:00 неділі за місцевим часом (19:00 за Києвом суботи), до відділення невідкладної допомоги надійшли близько 20 осіб, серед яких переважно дівчата віком 20 років.

Розслідування інциденту взяв під особистий контроль президент Південної Кореї Ен Сок Ель.

"Головним пріоритетом є транспортування та порятунок пацієнтів, а також надання якнайшвидшої медичної допомоги постраждалим", - наводить "Ренхап" витримки із заяви президента.

Понад 100 тис. людей у суботу зібралися на Ітевоні на щорічне святкування Хелловіна.