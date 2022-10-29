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18:54 29.10.2022

Глава МЗС України: Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов'язань

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Глава МЗС України: Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов'язань

Світова спільнота має чинити тиск на РФ, чия спроба зриву зернових угод ставить під загрозу продовольчу безпеку мільйонів людей, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань", - написав Кулеба у твіттері.

Теги: #мзс #зернова_ініціатива

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