На підприємстві в Броварах стався вибух, загинув працівник

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про вибух на підприємстві в Броварах Київської області, унаслідок чого загинув працівник.

"Сьогодні близько 11:15 до нас надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію на підприємстві міста. За попередніми даними, вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку. Під час робіт 56-річний працівник загинув", - написав Нєбитов у телеграм-каналі в суботу.

Поліцейські Київської області розпочали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинила загибель людини.