Події

15:27 29.10.2022

На підприємстві в Броварах стався вибух, загинув працівник

1 хв читати
На підприємстві в Броварах стався вибух, загинув працівник

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про вибух на підприємстві в Броварах Київської області, унаслідок чого загинув працівник.

"Сьогодні близько 11:15 до нас надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію на підприємстві міста. За попередніми даними, вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку. Під час робіт 56-річний працівник загинув", - написав Нєбитов у телеграм-каналі в суботу.

Поліцейські Київської області розпочали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинила загибель людини.

Теги: #вибух #бровари #підприємство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 28.10.2022
Мер Броварів закликав керівників навчальних закладів із 31 жовтня відправити школярів на канікули

Мер Броварів закликав керівників навчальних закладів із 31 жовтня відправити школярів на канікули

21:32 17.10.2022
Під Броварами збитий ворожий безпілотник

Під Броварами збитий ворожий безпілотник

11:52 17.10.2022
Унаслідок обстрілу дронами житлового будинку в Києві загинула жінка, 18 людей врятовано – прокуратура

Унаслідок обстрілу дронами житлового будинку в Києві загинула жінка, 18 людей врятовано – прокуратура

07:04 17.10.2022
Кличко підтвердив, що у Шевченківському районі Києва пролунав потужний вибух

Кличко підтвердив, що у Шевченківському районі Києва пролунав потужний вибух

13:04 15.10.2022
До 40 збільшилась кількість жертв на шахті в Амасрі

До 40 збільшилась кількість жертв на шахті в Амасрі

07:22 15.10.2022
22 людини загинули в результаті вибуху на шахті в Туреччині

22 людини загинули в результаті вибуху на шахті в Туреччині

07:42 07.10.2022
Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

Кількість загиблих у результаті обстрілу Запоріжжя зросла до 11 осіб

13:53 02.10.2022
На Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що імовірно вибухнув на міні - К.Тимошенко

На Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що імовірно вибухнув на міні - К.Тимошенко

11:39 02.10.2022
Розпочато розслідування щодо ДТП за участю автомобіля співробітників АТ "Укртелеком" в Охтирському районі - Офіс генпрокурора

Розпочато розслідування щодо ДТП за участю автомобіля співробітників АТ "Укртелеком" в Охтирському районі - Офіс генпрокурора

11:16 02.10.2022
В Охтирському районі Сумщини на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинула одна, поранені троє людей - голова ОВА Живицький

В Охтирському районі Сумщини на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинула одна, поранені троє людей - голова ОВА Живицький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 особи

"Укренерго" відмовилося від аварійного розвантаження мереж вранці в суботу через суттєве зниження споживання

В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки - радник мера

Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому - Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак: отримуємо позитивні сигнали від партнерів щодо гарантій безпеки для України

У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 особи

У МЗС України назвали неприйнятним висловлювання конгресмена США, який порівняв українців з "гарматним м'ясом"

У Василькові відкрили модульне містечко для проживання 352 осіб

"Укренерго" відмовилося від аварійного розвантаження мереж вранці в суботу через суттєве зниження споживання

У Запоріжжі ударом ракети зруйновано промислову будівлю, ніхто не постраждав

Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО – ОК "Південь"

За добу обстріляно 15 населених пунктів Донецької області, евакуйовано 321 мирного жителя

В окупованому Маріуполі чути вибухи, працює ППО і зносять будинки - радник мера

Військово-політичне керівництво Росії під брендом "Путін" йде до знищення російської нації - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА