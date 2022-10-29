Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

Російські окупанти в суботу вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, повідомив голова обласної Військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Після невеликої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки уточнюються", - написав він у телеграм-каналі.

"Будь ласка залишайтеся в укриттях, ймовірні повторні атаки", - зазначив глава ОВА.