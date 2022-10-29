Ворог обстріляв три ОТГ Миколаївського та Баштанського районів, є поранені, пошкоджена критична інфраструктура

Російські війська обстріляли три територіальні громади (ОТГ) Миколаївського і Баштанського районів, є поранені і пошкоджена критична інфраструктура, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, у Миколаївському районі 28 жовтня о 10:30 ворог обстріляв населений пункт Галицинівської громади. Унаслідок чого чотири людини дістали поранень. Також пошкоджена лінія електропередачі. Протягом години електропостачання було відновлено.

Також мінометним вогнем ворог обстрілював портову акваторію Очакова. Постраждалих немає.

У Баштанському районі тривають обстріли території та населених пунктів, що перебувають на лінії розмежування Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Також у п'ятницю орієнтовно в 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 і близько 5: 30 суботи, 29 жовтня, обстрілу зазнав населений пункт Широківської громади. В результаті зруйновані два житлових будинки, ще три - пошкоджені (уламками вибиті вікна і пошкоджені дахи). Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.