Окупанти не просунулися суттєво в районі Бахмута, хоча стверджують зворотне - ISW

Російські окупаційні сили не домоглися значного просування в районі Бахмута Донецької області або де-небудь ще вздовж лінії фронту, проте російська інформаційна операція просуває версію про те, що російські сили домоглися в Бахмуті значного прогресу, для підняття морального духу серед окупантів, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 28 жовтня.

У повідомленні наголошується, що керівник "групи Вагнера" Євген Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій навколо Бахмута 23 жовтня. Водночас відзначається зростання впливу очолюваної Пригожиним фракції силовиків, що ще більше розколює російське провоєнне співтовариство. Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров знову розкритикував командувача центрального військового округа (ЦВО) Олександра Лапіна, що "свідчить на подальшу фрагментацію провоєнного угруповання, що може допомогти Пригожину отримати більше влади в довгостроковій перспективі", пише ISW. "Силовики дедалі частіше просувають свої паралельні військові структури за рахунок репутації російських збройних сил", - йдеться у звіті.

У ISW також припускають, що президент РФ Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони РФ Сергія Шойгу в російському інформаційному просторі, щоб врівноважити зростаючий вплив російського провоєнного угруповання силовиків.

Путін і Шойгу 28 жовтня оголосили про закінчення військової мобілізації в Росії. "Росія мобілізувала 300 000 людей, 82 000 з яких дислоковані в Україні, а 218 000 проходять навчання на російських полігонах... 41 000 з 82 000 військовослужбовців в Україні проходять службу в бойових частинах. Путін визнав, що російські війська мали проблеми з тиловим забезпеченням і постачанням мобілізованих сил, але помилково стверджував, що ці проблеми стосувалися тільки початкового етапу мобілізації і що зараз ці проблеми вирішені", - йдеться у звіті.

Також в ISW припустили, що Путін припинив мобілізацію в РФ, щоб вивільнити адміністративні та навчальні ресурси для відкладеного початку російського осіннього призовного циклу, який почнеться 1 листопада. "Російські збройні сили, ймовірно, не в змозі одночасно підтримувати підготовку 218 000 мобілізованих і приблизно 120 000 осінніх призовників. Ба більше, не зрозуміло, як призовники осені 2022 року завершать своє навчання, оскільки зазвичай кульмінацією навчання російських призовників є зарахування до російських збройних сил, що вже воюють в Україні і сильно пошкоджені", - зазначають аналітики.

Водночас наголошується, що завершена наразі мобілізація в РФ навряд чи матиме вирішальний вплив на бойову міць РФ. "Відправка Росією в Україну 41 000 погано навчених військовослужбовців, можливо, тимчасово зміцнила російські оборонні рубежі, хоча ці резервісти ще не зіткнулися з повноцінним великим і підготовленим українським контрнаступом. Розгортання не дало вагомого збільшення бойової потужності Росії. Тож наявність приблизно 110 000 додаткових сил в бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни", - йдеться в матеріалі.

Російські джерела в п'ятницю стверджували, що українські сили вели контрнаступальні операції в напрямку Кремінної та Сватового, а також на північному заході Херсонської області. У свою чергу окупанти продовжували перекидати мобілізований особовий склад і займати оборонні позиції на західному березі р.Дніпро в Херсонській області, а також продовжували наземні атаки в Донецькій області.

"Російська окупаційна влада завершила "евакуацію" частини окупованої Херсонської області. Повідомляється, що російська окупаційна влада планує до 30 жовтня нав'язати російське громадянство українцям на окупованих територіях, ймовірно, частково для того, щоб легалізувати примусову мобілізацію українських цивільних осіб у рамках осіннього призовного циклу 1 листопада", - йдеться у звіті.

В ISW також зазначають, що окупанти "продовжують свої спроби стерти українську історію, культуру та національну ідентичність в окупованих Росією частинах України".