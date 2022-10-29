Події

07:24 29.10.2022

На деокупованих територіях Донецької області будують фортифікаційні споруди

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На деокупованих територіях Донецької області будують фортифікаційні споруди

На звільнених територіях Донецької області вживаються додаткові заходи щодо будівництва оборонних фортифікаційних споруд, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ми буквально з першого місяця повномасштабного вторгнення Росії розпочали роботу над будівництвом фортифікаційних споруд, так само ця робота триває. І деокуповані території не є винятком. на території деокупованих громад", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Глава ОВА додав, що виклики щодо можливого повторного наступу окупантів на звільнений Лиман були враховані одразу після його деокупації та початку стабілізаційних заходів.

Крім цього, Кириленко зазначив, що у звільнені Святогірськ та Лиман провели електропостачання.

 

 

Теги: #донецька #фортифікації

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