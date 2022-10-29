Окупанти дали місцевим жителям поблизу Херсона дві доби на виселення із власних приміщень та евакуацію

Російські окупанти дали місцевим жителям поблизу Херсона дві доби на виселення із власних приміщень та евакуацію, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Неподалік Херсона окупанти дали місцевим дві доби на виселення з власних приміщень та евакуацію", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний огляд і перевірку цивільних.

Разом із тим, на правий берег доставлено чергову партію мобілізованих російських військовослужбовців з такими ж низькими мотиваційними показниками, слабкою підготовкою та частковим екіпіруванням.