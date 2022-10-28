Події

19:01 28.10.2022

Українська авіація за добу завдала 24 ударів по російських окупантах, уражено 20 районів зосередження військової техніки та 4 позиції ЗРК противника

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Українська авіація за добу завдала 24 ударів по російських окупантах, уражено 20 районів зосередження військової техніки та 4 позиції ЗРК противника

Авіація Сил оборони України за поточну добу завдала 24 ударів по російських окупантах, уражено 20 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, а також чотири позиції зенітних ракетних комплексів окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в п’ятницю.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, чотири склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що також підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Зокрема, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до п’яти вантажівок з боєкомплектом та три гармати Д-30. У районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. "Кількість загиблих окупанти ретельно приховують", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #генштаб #зведення

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