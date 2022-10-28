Події

18:48 28.10.2022

Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

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Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

Унаслідок завданих енергосистемі України нових ушкоджень виник дефіцит потужності в Києві розміром 30% споживання.

"Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження", - повідомили в "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Київські регіональні ЕМ" у п'ятницю ввечері.

У зв'язку з цим графіки аварійних відключень, складені напередодні, не актуальні.

"На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі та тривалі відключення. Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які враховуватимуть поточний стан енергосистеми. Їх буде оприлюднено на початку наступного тижня", - зазначається в повідомленнях.

"Енергетики "ДТЕК" разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - резюмували в "ДТЕК".

Теги: #відключення #київська_область

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