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18:39 28.10.2022

Кулеба під час розмови з главою іранської дипломатії вимагав негайно припинити постачання зброї до РФ

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Кулеба під час розмови з главою іранської дипломатії вимагав негайно припинити постачання зброї до РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю провів телефонну розмову з главою іранської дипломатії Хоссейном Аміром Абдоллахіяном, під час якої вимагав від Тегерана негайно припинити постачання зброї до РФ.

"Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, під час розмови я вимагав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критично важливої інфраструктури в Україні", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #іран #кулеба

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