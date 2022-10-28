Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв столиці Чеської Республіки – місту Прага – почесну відзнаку "Місто-рятівник".

Відповідний документ №742/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Присвоїти почесну відзнаку "Місто-рятівник" місту Прага (Чеська Республіка)", - йдеться в указі.

У ньому уточнюється, що відзнаку присвоєно столиці Чехії за "виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".