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15:08 28.10.2022

ДБР блокувало у Дніпрі нарколабораторію з багатомільйонним обігом

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ДБР блокувало у Дніпрі нарколабораторію з багатомільйонним обігом

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та Нацполіцією викрили у Дніпрі ще одну організовану групу, яка у промислових масштабах виробляла та продавала метамфетамін.

Як повідомляє пресслужба ДБР, злочинну діяльність "кришували" декілька правоохоронців, а очолював місцевий житель, який розробив чітку структуру та ієрархію угруповання, канали постачання та збуту наркотиків.

"Складові для виготовлення метамфетаміну завозили в Україну з однієї з арабських країн дві жінки-учасниці угруповання. Вони ховали речовини для виготовлення наркотиків у своєму багажі. Спеціальна лабораторія з виготовлення наркотичних засобів була облаштована у місцевій човновій станції. Готові наркотичні речовини учасники групи розповсюджували через так звані закладки у місті та населених пунктах регіону", - йдеться в повідомленні.

Під час спецоперації правоохоронці здійснили близько 50 обшуків, під час яких було вилучено: прилади для виробництва наркотиків; пакети із наркотичними речовинами; майже 700 тис. грн готівкою; банківські картки; пістолети та гранати.

За попередніми оцінками, за місяць лабораторія виробляла наркотичні засоби загальною вартістю 10 млн грн.

Сімом учасникам групи, зокрема організатору та двом правоохоронцям, повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів (статті 255, 307 та 307 КК України).

Теги: #дніпро #дбр #нарколабораторія

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