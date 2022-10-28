Збито вже понад 300 дронів-камікадзе Shahed-136 - ПС ЗСУ

Починаючи з 13 вересня понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, запущених РФ по Україні, були збиті, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З 13 вересня, відколи перший дрон-камікадзе Shahed-136 був збитий у Куп'янську на Харківщині, до сьогодні маємо вже понад 300 збитих іранських дронів-камікадзе Shahed-136", - сказав Ігнат на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у п'ятницю.

Коментуючи, чому РФ почала рідше застосовувати дрони-камікадзе Shahed-136 проти України, Ігнат зазначив, що, можливо, їх запаси вичерпуються.

"Чому менше почав застосовувати, а раніше щодня? Тому що раніше, можливо, були й у наявності вони. На сьогодні не відомо, скільки саме дронів Shahed-136 отримала Росія... Озвучувалася цифра керівництвом держави про те, що Росія замовила їх 2400, але невідомо, чи є стільки у них і невідомо, чи здатні вони виготовляти їх у тій кількості, в якій хоче Росія. Тому, ймовірно, що дещо вони зменшили інтенсивність атак іранськими дронами", - пояснив Ігнат.

Крім того, речник звернув увагу на те, що ракети "Іскандер" також у дуже серйозному дефіциті у противника.

"Інші ж ракети - це теж уже дефіцитне озброєння для держави-терориста, бо завдають ними ударів виключно по критичній інфраструктурі. Вже навіть якісь важливі у стратегічному плані військові об'єкти, війська самі собою нецікаві ворогові", - сказав Ігнат.

Водночас речник уточнив, що Росія має у достатній кількості ракети Х-22, а також тисячі ракет ЗРК С-300.