Події

13:36 28.10.2022

Під час окупації Волохового Яру на Харківщині було пошкоджено найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2

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Під час окупації Волохового Яру на Харківщині було пошкоджено найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2

Поліція задокументувала пошкодження будівлі та обладнання дослідницької обсерваторії у Чугуївському районі Харківської області, нанесені під час окупації російськими військовими.

"Слідчі разом із криміналістами за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області провели огляди місць подій. Зафіксували наслідки руйнувань та зібрали докази перебування військових Росії на території установи", - наводить відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області слова заступника начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції Ольги Науменко.

За її словами, будівля установи повністю зруйнована і, найімовірніше, вже не підлягає відновленню. Крім того, було пошкоджено найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше про наслідки перебування окупантів на території радіоастрономічної обсерваторії ім. Семена Брауде у селі Волохів Яр розповів науковий співробітник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України Михайло Сидорчук.

"Маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу… Обсерваторію біля тепер вже відомого села Волохів Яр звільнили від окупантів (25.02 - 7.09.2022), які влаштували там вогневу позицію. Велика територія їм була дуже до вподоби, є підземні колектори, автопарк, гаражі, склади, побутова техніка. Тепер це все розграбовано... Ще однією дуже великою проблемою є те, що на головному корпусі нема навіть даху! Було влучання зверху по центру будівлі, пробиті перекриття попадали до першого поверху (точнісінько на пульт управління телескопом). Металеві балки даху здебільшого цілі, шифер весь розлетівся, звісно. Дощі, зима скоро, а у нас нема даху, вікон і діра до першого поверху, впала ще одна плита. Склади вигоріли вщент, і туди треба дах на будівлю", - написав Сидорчук на своїй сторінці у фейсбуці

Теги: #поліція #телескоп #харківська_область

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