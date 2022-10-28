Події

13:22 28.10.2022

На Київщині продовжуються відключення електропостачання, говорити про стабілізацію системи рано - голова ОВА

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На Київщині продовжуються відключення електропостачання, говорити про стабілізацію системи рано - голова ОВА

У Київській області тривають відключення електропостачання, суворіші й триваліші, ніж раніше, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Дякую кожному, хто тримає енергетичний фронт. Ситуація досі залишається напруженою, і говорити про стабілізацію системи рано. В області тривають відключення електропостачання. Суворіші й триваліші, ніж раніше", - написав він у телеграм-каналі.

Кулеба наголосив, що ДТЕК працює над удосконаленням графіків планових відключень.

"Ще раз закликаю споживати електроенергію помірно - вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00", - закликав він.

Теги: #електропостачання #київська_область

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