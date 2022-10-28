Події

09:04 28.10.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2085 воєнних злочинів

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2085 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, із початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1681,4 га території.

"Фахівцями вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 681,4 га. Вилучено 24 645 вибухонебезпечних предметів, знищено – 2 639", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2 085 воєнних злочинів (зокрема 31 за минулу добу), вчинених загарбниками під час окупації. Із цих кримінальних проваджень переважна більшість (1821) зареєстрована за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Ще 225 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 102 машини.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 11 осіб.

 

 

Теги: #харківщина #злочини #окупанти

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