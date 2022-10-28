Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

Окупанти в ніч проти п'ятниці ракетами ЗРК С-300 атакували Миколаїв, є поранений, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 28 жовтня, близько 02:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поруч розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкодження отримала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Також ворог атакував у четвер вдень Миколаївський район, де о 15:27 завдав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, близько 22:00 були обстріли околиць Інгульської ОТГ Баштанського району. Постраждалих і руйнувань немає.

Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкоджені житлові будинки уточнюється.

У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.