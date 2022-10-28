США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

Пентагон виділив Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму $275 млн США для посилення витіснення російських військ із ключових районів на півдні до кінця зими, повідомляє агентство Associated Press.

Згідно з інформацією агентства, офіційні особи США заявили, що в американському пакеті, який, як очікується, буде оголошено в п'ятницю, немає жодної серйозної нової зброї.

Разом із тим, американська допомога переважно спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для систем озброєнь, що вже є, зокрема для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.

Зазначається, що чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити деталі пакета, які ще не оприлюднені.

Так, нова допомога надійшла після того, як федеральні чиновники оприлюднили зусилля уряду США, щоб гарантувати, що передана Україні зброя не опиниться в руках російських військ, їхніх ставлеників чи інших екстремістських груп.