На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять

У Донецькій області за добу окупанти вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації - у Шандриголовому.