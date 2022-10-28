Мер Броварів закликав керівників навчальних закладів із 31 жовтня відправити школярів на канікули

Мер Броварів Ігор Сапожко закликав керівників навчальних закладів із 31 жовтня відправити школярів на осінні канікули у зв'язку з критичною нестачею електропостачання через чергову ворожу атаку на об'єкти критичної інфраструктури.

"Завтра рекомендуватиму керівникам навчальних закладів із понеділка, 31 жовтня, відправити дітей на осінні канікули. Ситуація для нашого регіону дуже складна. Сьогодні це відчули на собі як дорослі жителі нашого суспільства, так і, на жаль, наші діти. Перебої з електропостачанням зараз практично унеможливлюють повноцінний навчальний процес", - написав він у телеграм-каналі ввечері в четвер.

За його словами, ця ситуація виникла внаслідок нічної ворожої атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Крім Київської області від критичної нестачі електропостачання постраждали також Чернігівська і Житомирська область.