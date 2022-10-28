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07:06 28.10.2022

Голова ОВА Кириленко: На Донеччині в 15 ОТГ газопостачання відновлять повністю, в 10 - частково

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Голова ОВА Кириленко: На Донеччині в 15 ОТГ газопостачання відновлять повністю, в 10 - частково

У Донецькій області триває підготовка до опалювального сезону, у 15 ОТГ газопостачання відновлять повністю, а у 10 – частково, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Триває підготовка в Донецькій області до опалювального сезону. Газопостачання буде повністю відновлено у 15 територіальних громадах, у 10 – частково. Це пункти обігріву та об'єкти соціального спрямування. І у десяти неможливо відновити у зв'язку з тим, що це зона проведення бойових дій", – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, додатково розгорнуто пункти обігріву, вжито заходів та визначено пункти стаціонарного обігріву, які будуть на деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громади.

"Розподіл здійснено субвенцією, наданою Міністерством реінтеграції для закупівлі дров для територіальних громад військових адміністрацій", - сказав він.

Водночас складна ситуація спостерігається у Добропіллі.

"Фактично підприємство доведено до банкрутства, але питання вирішується, щоб підприємство було з вугіллям. Наразі є позитивні зрушення. Комплексно триває підготовка до осінньо-зимового періоду", - розповів голова ОВА.

Кириленко також зазначив, що триває консервація будинків, що відновилися, і закладів комунальної сфери, які частково будуть використовуватися під пункти обігріву і які можна зберегти для подальшого відновлення.

За його словами, будинки, які неможливо відновити, не консервуватимуться і замість зруйнованих необхідно будувати нові.

"Робота триває системно. Практично всі профільні департаменти (військової адміністрації – ІФ-У) залучені до підготовки", - сказав Кириленко.

 

 

 

Теги: #опалювальний_сезон #донецька_область

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