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20:54 27.10.2022

Кулеба: Створення міжнародних партнерств із виробництва зброї та боєприпасів для України стане одним із пріоритетів МЗС

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Кулеба: Створення міжнародних партнерств із виробництва зброї та боєприпасів для України стане одним із пріоритетів МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у четвер провів онлайн-нараду з послами України щодо внеску посольств у зміцнення обороноздатності Української держави.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, на запрошення міністра у нараді також взяло участь керівництво Державного концерну "Укроборонпром".

"На самому початку російського вторгнення Президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатії завдання максимально активізувати співпрацю із міжнародними партнерами в військовій сфері. На першому етапі, насамперед, йшлося про постачання сучасної зброї та боєприпасів для задоволення негайних потреб української армії", - зазначив голова української дипломатії.

За його словами, у цій сфері спільними з Міністерством оборони зусиллями було досягнуто "вагомих результатів".

"Тепер нагальною стала потреба розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу та потужностей виготовлення, обслуговування і ремонту зброї, втілення стратегічних довготривалих проєктів. Для цього потрібно створювати партнерства з іншими країнами і ми будемо приділяти цьому питанню пріоритетне значення. Це стане новим етапом зміцнення обороноздатності України", - наголосив міністр.

Він озвучив три пріоритети, окреслені главою держави для української дипломатії, серед яких робота над збільшенням кількості систем ППО та ПРО, артилерійських систем великого калібру, РСЗВ, бойових бронемашин, танків і боєприпасів, що постачаються в Україну, забезпечення фінансування партнерами витрат на придбання у третіх країнах озброєнь та техніки, необхідних Україні, а також співпраця з міжнародними партнерами у сфері виробництва озброєння та боєприпасів, створення баз обслуговування та ремонту техніки за участю провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України.

У цьому контексті під час наради керівник ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв окреслив основні потреби українського оборонно-промислового комплексу та поінформував про конкретні проєкти, які потребують сприяння. МЗС та ДК "Укроборонпром" домовилися про подальшу координацію дій.

"Міністр підсумував, що розвиток багаторівневої підтримки оборонного сектору із залученням міжнародних партнерів не лише наблизить перемогу над російським агресором, а й сприятиме зміцненню довгострокової безпеки України", - наголосили у дипвідомстві.

 

 

Теги: #партнерство #мзс #боєприпаси #кулеба

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