Події

19:57 27.10.2022

На деокупованих територіях Харківщини утворено ще 8 військових адміністрацій

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На деокупованих територіях Харківщини утворено ще 8 військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський затвердив утворення ще восьми військових адміністрацій на деокупованих територіях Харківської області.

"Президент України Володимир Зеленський затвердив створення ще восьми військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях Харківської області та призначив керівників", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, Вовчанську міську військову адміністрацію Чугуївського району очолив Тамаз Гамбарашвілі, Дворічанську селищну військову адміністрацію Куп'янського району – Галина Турбаба, Кіндрашівську сільську військову адміністрацію Куп'янського району – Сергій Костюков, Куньєвську сільську військову адміністрацію Ізюмського району – Сергій Мовчан, Куп’янську міську військову адміністрацію Куп'янського району – Андрій Беседін, Петропавлівську сільську військову адміністрацію Куп'янського району – Ольга Козирєва, Печенізьку селищну військову адміністрацію Чугуївського району – Олександр Гусаров, Чкаловську селищну військову адміністрацію Чугуївського району – Сергій Котенко.

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення 13 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях Харківської області та призначив їхніх начальників.

 

Теги: #військові #харківська_область #адміністрації

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