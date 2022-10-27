Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці - Кличко

Депутати Київради на засіданні перейменували понад 40 вулиць, провулків і площ, назви яких пов'язані з РФ і радянським минулим, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми продовжуємо процес дерусифікації в столиці. Й це важливий крок. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну. Ми повинні назавжди позбавитися символів і назв, пов'язаних із країною-агресором. Нові назви, зокрема, увіковічнять пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролися за незалежність нашої держави. А також – пам'ять про захисників України, які поклали своє життя, боронячи нашу державу після широкомасштабного вторгнення російських варварів", - наводить слова Кличка його пресслужба.

Так, у Дарницькому районі вулицю Славгородську перейменували на вулицю імені загиблого Героя російсько-української війни – Дениса Антіпова, вулицю Карла Маркса – на вулицю Йоганна Вольфганга Ґете.

У Голосіївському районі площу Амурську – на площу Васильківську. В Шевченківському районі вулицю Пушкінську – на вулицю Євгена Чикаленка, вулицю Некрасівську – на вулицю Івана Драча, Краснодарську – на вулицю Ґолди Меїр.

У Дніпровському районі вулицю Астраханську – на вулицю Кастуся Калиновського. У Солом’янському районі вулицю Багратіона – на вулицю імені фотокореспондента, який загинув у березні 2022 року під Києвом, Максима Левіна, провулок Московський – на провулок Павла Лі.

У Подільському районі провулок Олександра Бестужева – на провулок Кузьми Скрябіна. У Святошинському районі площу Героїв Бреста на площу Чорнобаївську. В Оболонському районі вулицю Маршала Тимошенка – на вулицю Левка Лук’яненка. У Печерському районі вулицю Олександра Матросова на вулицю Генерала Кульчицького – українського військового, котрий загинув у 2014 році у Слов’янську.