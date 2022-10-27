Українські порти працюють на 20-30% потужностей через блокування РФ перевірок суден у Босфорі

Балкер BC Callisto з 30,5 тис. тонн продовольчої пшениці став другим судном, яке доправило зерно до Алжиру в рамках "зернової ініціативи", хоч і з двотижневою затримкою через простої у Босфорі, повідомило Міністерство інфраструктури України у четвер.

Згідно з релізом, шлях від порту "Чорноморськ" до порту "Алжир" судно з українським продовольством пройшло за 25 днів, з яких 14 діб простоювало в Босфорі в очікуванні на інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ).

"Наразі в Босфорі на інспекції очікують 175 суден. Ця штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "зернової ініціативи". У зв'язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності", - зазначило відомство.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков прокоментував, що українські портові служби роблять усе можливе, аби пришвидшити обробку вантажів. Наприклад, BC Callisto вони завантажили за три дні.

"Проблема полягає у недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів, оскільки така затримка є питанням як продовольчої безпеки, так і безпеки у Босфорі", - додав Васьков.

Як повідомлялося, починаючи з 14 жовтня 2022 року, російські інспектори СКЦ у Стамбулі суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже завантажені та прямують до кінцевого пункту призначення.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 9 млн тонн агропродукції, а кількість суден, що вийшли з українських портів до країн Азії, Європи та Африки з продовольством, досягла 397.