Події

16:05 27.10.2022

На Харківщині в с. Копанки виявлено нове масове поховання часів окупації

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Поліція виявила масове поховання на території Борівської об'єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області, звільненої від російської окупації, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України в четвер.

"За попередніми даними, у могилі поховано щонайменше 17 осіб – цивільні та військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили у перший день роботи", - йдеться в повідомленні.

Про масове поховання правоохоронцям повідомили жителі села Копанки, розташованого поблизу. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих у всьому районі. 13 квітня, коли село було під окупацією, привезли загиблих двома вантажівками, екскаватором вирили яму завглибшки до 3 метрів і всі тіла скинули туди, а потім зрівняли місце поховання танками.

"Попередньо, ми маємо дані про щонайменше 17 тіл загиблих. Місцеві кажуть, що наші військові загинули в бою, і їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище. Люди знайшли три хрести, й у такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур'яни", – розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області Дмитро Сойма.

Як повідомлялося, про початок робіт на місці масового поховання українських військових, які загинули у квітні під час відступу, повідомив днем раніше начальник Головного управління Національної поліції в області Володимир Тимошко. Водночас він не повідомив, де і коли було знайдено поховання. Він також не повідомляв, що серед загиблих є цивільні особи.

Теги: #харківська_область #поховання

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