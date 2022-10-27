На Харківщині в с. Копанки виявлено нове масове поховання часів окупації

Поліція виявила масове поховання на території Борівської об'єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області, звільненої від російської окупації, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України в четвер.

"За попередніми даними, у могилі поховано щонайменше 17 осіб – цивільні та військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили у перший день роботи", - йдеться в повідомленні.

Про масове поховання правоохоронцям повідомили жителі села Копанки, розташованого поблизу. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих у всьому районі. 13 квітня, коли село було під окупацією, привезли загиблих двома вантажівками, екскаватором вирили яму завглибшки до 3 метрів і всі тіла скинули туди, а потім зрівняли місце поховання танками.

"Попередньо, ми маємо дані про щонайменше 17 тіл загиблих. Місцеві кажуть, що наші військові загинули в бою, і їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище. Люди знайшли три хрести, й у такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур'яни", – розповів заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області Дмитро Сойма.

Як повідомлялося, про початок робіт на місці масового поховання українських військових, які загинули у квітні під час відступу, повідомив днем раніше начальник Головного управління Національної поліції в області Володимир Тимошко. Водночас він не повідомив, де і коли було знайдено поховання. Він також не повідомляв, що серед загиблих є цивільні особи.