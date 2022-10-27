Події

12:55 27.10.2022

У центральному регіоні України посилюватимуться обмеження у споживанні електроенергії у зв'язку з пошкодженням обладнання - К. Тимошенко

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У центральному регіоні України посилюватимуться обмеження у споживанні електроенергії у зв'язку з пошкодженням обладнання - К. Тимошенко

Російські окупанти вночі у четвер, 27 жовтня, вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України, що призвело до пошкодження обладнання у центральних областях, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені запроваджувати суворіші обмеження. Розмір необхідного обмеження електроенергії у Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що над врегулюванням питання продовжують працювати представники обласних військових адміністрацій, Києва, "Укренерго", Міненерго і ДТЕК.

Теги: #електропостачання

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