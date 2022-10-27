Уночі над Київщиною збили декілька ударних дронів, випущених окупантами

Декілька ударних безпілотних літальних апаратів, випущених російськими окупантами, було збито в небі над Київською областю в ніч на четвер, повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ворог завдав черговий удар по Київщині. Цієї ночі по території області агресор здійснив понад шість атак дронами-шахедами... В інших районах спрацювали Сили протиповітряної оборони та успішно знищили кілька ворожих дронів", - написав Нєбитов у телеграмі.

Він також повідомив, що на місці атаки рятувальники ліквідують пожежу, правоохоронці фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку. "За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", - написав Нєбитов.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська вночі 26 жовтня завдали удару по об'єкту інфраструктури на території однієї з громад Київської області, застосувавши дрони-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) розпочато кримінальне провадження.