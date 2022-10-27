Іноземні партнери нам дуже допомагають, але міфи про "керування ззовні" - продукт російської пропаганди - в. о. голови СБУ

В. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк наголошує, що наявність в Україні нібито іноземних підрозділів чи узгодження якихось завдань ззовні є російським пропагандистським міфом, і апріорі такого бути не може з урахуванням суверенності України як держави.

"Звісно, допомога іноземних партнерів має велике значення. Починаючи від матеріально-технічної бази і закінчуючи своєчасно отриманими від них розвідданими, - від цього напряму також залежить наш успіх", - розповів Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що жодних іноземних підрозділів в Україні немає, як про це люблять говорити російські пропагандисти. За словами керівника української спецслужби, на території України у невеликій кількості присутні добровольці - небайдужі іноземці, які приїхали на допомогу Україні. "Але це не має масовий характер, як намагаються показати пропагандисти", - наголосив Малюк.

"Такі самі міфи про "керування ззовні" чи узгодження. У нас є верховний головнокомандувач - пан Зеленський, який ставить чіткі завдання і ми їх виконуємо", - наголосив в. о. голови СБУ.

Також він розповів, що окремі керівники західних топових спецслужб відзначають високий рівень професіоналізму українських спецслужб.