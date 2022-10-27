Події

10:34 27.10.2022

Іноземні партнери нам дуже допомагають, але міфи про "керування ззовні" - продукт російської пропаганди - в. о. голови СБУ

1 хв читати
Іноземні партнери нам дуже допомагають, але міфи про "керування ззовні" - продукт російської пропаганди - в. о. голови СБУ

В. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк наголошує, що наявність в Україні нібито іноземних підрозділів чи узгодження якихось завдань ззовні є російським пропагандистським міфом, і апріорі такого бути не може з урахуванням суверенності України як держави.

"Звісно, допомога іноземних партнерів має велике значення. Починаючи від матеріально-технічної бази і закінчуючи своєчасно отриманими від них розвідданими, - від цього напряму також залежить наш успіх", - розповів Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що жодних іноземних підрозділів в Україні немає, як про це люблять говорити російські пропагандисти. За словами керівника української спецслужби, на території України у невеликій кількості присутні добровольці - небайдужі іноземці, які приїхали на допомогу Україні. "Але це не має масовий характер, як намагаються показати пропагандисти", - наголосив Малюк.

"Такі самі міфи про "керування ззовні" чи узгодження. У нас є верховний головнокомандувач - пан Зеленський, який ставить чіткі завдання і ми їх виконуємо", - наголосив в. о. голови СБУ.

Також він розповів, що окремі керівники західних топових спецслужб відзначають високий рівень професіоналізму українських спецслужб.

Теги: #сбу #партнери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 27.10.2022
В. о. голови СБУ про реформу Служби: Економіка не в пріоритеті, ми займаємося контррозвідкою

В. о. голови СБУ про реформу Служби: Економіка не в пріоритеті, ми займаємося контррозвідкою

11:30 27.10.2022
Під час теракту в Оленівці ворог використав "джмелі" – в.о. голови СБУ

Під час теракту в Оленівці ворог використав "джмелі" – в.о. голови СБУ

11:30 27.10.2022
Керівник СБУ Малюк: Просто ми, українці, дуже любимо бавовну

Керівник СБУ Малюк: Просто ми, українці, дуже любимо бавовну

11:09 27.10.2022
У день, коли розпочався псевдореферендум, у нас уже були дані про явку та результати, які планували оголосити окупанти, – в.о. голови СБУ

У день, коли розпочався псевдореферендум, у нас уже були дані про явку та результати, які планували оголосити окупанти, – в.о. голови СБУ

11:03 27.10.2022
В. о. голови СБУ про Спецтрибунал: Абсолютно реальні перспективи, збираємо докази

В. о. голови СБУ про Спецтрибунал: Абсолютно реальні перспективи, збираємо докази

10:48 27.10.2022
Кожен об'єкт критичної інфраструктури України "пересіюють" щодо наявності потенційних колаборантів – в.о. голови СБУ

Кожен об'єкт критичної інфраструктури України "пересіюють" щодо наявності потенційних колаборантів – в.о. голови СБУ

10:41 27.10.2022
В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

10:39 27.10.2022
Кіберфахівці СБУ системно блокують зв'язок ворога на території України – в.о. голови Служби безпеки

Кіберфахівці СБУ системно блокують зв'язок ворога на території України – в.о. голови Служби безпеки

10:32 27.10.2022
В.о. голови СБУ: Зібрано всі можливі докази воєнних злочинів Росії, зокрема причетності російських чиновників

В.о. голови СБУ: Зібрано всі можливі докази воєнних злочинів Росії, зокрема причетності російських чиновників

10:12 27.10.2022
В.о. голови СБУ Малюк про затримання ексначальника Кримського главку Кулініча: Він доповідав російським спецслужбам інформацію про ситуацію в Україні

В.о. голови СБУ Малюк про затримання ексначальника Кримського главку Кулініча: Він доповідав російським спецслужбам інформацію про ситуацію в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна переходить на зимовий час 30 жовтня

Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та підривів на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

Під час теракту в Оленівці ворог використав "джмелі" – в.о. голови СБУ

У день, коли розпочався псевдореферендум, у нас уже були дані про явку та результати, які планували оголосити окупанти, – в.о. голови СБУ

В. о. голови СБУ про Спецтрибунал: Абсолютно реальні перспективи, збираємо докази

ОСТАННЄ

У центральному регіоні України посилюватимуться обмеження у споживанні електроенергії у зв'язку з пошкодженням обладнання - К. Тимошенко

Україна переходить на зимовий час 30 жовтня

Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та підривів на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

З 24 лютого з полону за обмінами звільнено 978 осіб, із них 99 цивільних – заступниця міністра оборони Маляр

Австралія відправить до 70 інструкторів для навчання українських військовослужбовців

Енергетична інфраструктура у центральних областях пошкоджена внаслідок нічного обстрілу - "Укренерго"

Уночі над Київщиною збили декілька ударних дронів, випущених окупантами

Біля Києва у четвер може бути чути звуки вибухів, відбуватиметься знешкодження боєприпасів

На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків облполіції

На Херсонщині вранці збито російський гелікоптер та штурмовий літак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА