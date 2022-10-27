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10:32 27.10.2022

В.о. голови СБУ: Зібрано всі можливі докази воєнних злочинів Росії, зокрема причетності російських чиновників

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В.о. голови СБУ: Зібрано всі можливі докази воєнних злочинів Росії, зокрема причетності російських чиновників

В.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк відзначає високу якість документування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, що важливо для майбутніх міжнародних судових процесів, зокрема і над російськими чиновниками.

"Для нас дуже важливо показати всьому світу не просто емоції, а процесуальні доказові щаблі противоправної діяльності ворога, його агресії… Є одне "материнське" кримінальне провадження і є в регіонах локальні провадження. Всі докази збираються. І йдеться не лише про гласно зібрані докази, тобто огляди місця події та інші, а й велику кількість негласно зібраних – здобутих під час негласних розшукових заходів. Це і відео, і аудіо, перемовини окупантів", - розповів в.о. голови СБУ в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан назвав зібрані Україною докази "hard and heavy", що означає вищий пілотаж документування такого різновиду злочинів.

Малюк зазначив, що російські злочини документують на прифронтових територіях усі правоохоронні органи України.

"На сьогодні у нас зібрано гласно і негласно всі можливі докази, зокрема й причетності російських чиновників. Наприклад, щодо Кадирова і всіх його поплічників. Йому оголошено підозру. І це не просто якась "політична" підозра, а важливий юридичний крок для подальшого розвитку всіх процесуальних дій", - підсумував керівник української спецслужби.

Теги: #сбу #рф #воєнні_злочини

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