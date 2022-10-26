Події

20:47 26.10.2022

У Києві з 31 жовтня відновлять видачу продуктових наборів пенсіонерам

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У Києві з 31 жовтня відновлять видачу продуктових наборів пенсіонерам

Унаслідок російських ударів по об'єктах інфраструктури стався збій у роботі обладнання соціальних служб, зараз триває відновлення роботи обладнання та мереж, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Соціальні служби обмежені у доступі до інформації, необхідної для реєстрації та видачі пенсіонерам продуктових наборів. Фахівці профільних структурних підрозділів вже працюють над оновленням доступу до баз даних та у понеділок, 31 жовтня, пункти реєстрації та видачі продуктових наборів відновлять свою роботу", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #київ #продуктові_набори

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