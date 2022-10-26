Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний на честь свого дня народження запустив дводенну акцію, в рамках якої кожен, хто задонатив на спецрахунок НБУ для допомоги ЗСУ, отримає шанс виграти одну з трьох нових срібних монет "Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС" за підписом Пишного.

"Усі, хто зробить сьогодні і завтра донат на наш спецрахунок, заскринить квитанцію та розмістить її фото в коментарях під цім постом, стануть учасниками акції (...) Ми зберемо всіх, хто розмітив скрін у коментарях, і за допомогою рандомайзера розіграємо серед них три срібні монети з моїм підписом", – написав він у фейсбуці у середу.

Він зазначив, що за вісім місяців існування рахунку українці та іноземці перевели на нього 21 млрд грн.

В акції взяли участь голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук, співвласник monobank Олег Гороховський і бізнесмен Гарік Корогодський, які перерахували на спецрахунок НБУ по 100 тис. грн.