Асоціація ОСББ Києва планує обладнати бомбосховища та укриття автономними генераторами, повідомив голова комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, депутат Олександр Бродський.

"Асоціація ОСББ м. Києва звернулася з проханням забезпечити їх бомбосховища та укриття автономними генераторами. Питання – дуже актуальне. Комісія шукатиме можливість забезпечити всі офіційні бомбосховища та укриття бензиновими/дизельними генераторами для задоволення найпростіших потреб мешканців під час аварійних відключень та повітряних тривог," - написав він у соцмережі фейсбук.

Також на засіданні комісії у середу було погоджено звернення Київради до Кабінету міністрів України щодо термінового вирішення питання забезпечення бюджетного фінансування в особливому режимі, в умовах воєнного стану, робіт із реконструкції Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а у Дарницькому районі Києва.

"Ситуація критична, потрібно закінчити розпочаті роботи з реконструкції насосної станції перш, ніж вона зазнає руйнування від зовнішніх факторів, і запобігти екологічній катастрофі із переповненням мулових полів (майже 260 га площі). Просимо державу надати дозвіл на фінансування робіт із міського бюджету", - повідомив Бродський.