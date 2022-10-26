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19:09 26.10.2022

Україна націоналізує Альфа-Банк - Роксолана Підласа

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Україна націоналізує Альфа-Банк - Роксолана Підласа

Депутат від президентської фракції розповіла про долю "Альфа-Банка", який належить російським олігархам.

"Націоналізація буде проходити згідно із законопроєктом №8069 про особливості виводу з ринку системно важливого банку, який був прийнятий Радою 6 жовтня. Він розроблений саме під Альфа-Банк і передбачає його викуп акцій з боку держави за одну гривню. Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним, потім докапіталізовує, після чого відбувається націоналізація. Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - впевнена Підласа.

На думку заступниці голови економічного комітету Фонд державного майна найкраще підходить для того, щоб розпоряджатися націоналізованими активами.

"Це може бути або АРМА, або Фонд державного майна (ФДМУ). Наразі триває дискусія, куди краще передавати такі активи. Наскільки я знаю, вже є політичний консенсус, що ФДМУ має розпоряджатись цими активами: одними управляти, інші продавати. Я вважаю, що з точки зору доброчесності – ФДМУ. І це не тільки моя думка. Бо у випадку з АРМА були випадки, коли активи потрапляли в управління осіб, близьких до тих, в кого вони були конфісковані", - резюмувала вона.

 

Теги: #альфа_банк #підласа

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