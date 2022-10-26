Держпродспоживслужба оштрафувала учасників ринку пального майже на 75 млн грн

До роздрібних торговців на ринку пального з травня цього року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживспоживслужба) ухвалила 542 рішення щодо застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 74,7 млн грн.

Як повідомляється в пресрелізі відомства у середу, відповідні рішення були ухвалені у зв'язку з виявленням у 75% випадків порушень у їхній діяльності за результатами проведення Держпродспоживслужбою 851 позапланової перевірки.

"Починаючи з травня, фахівці Держпродспоживслужби здійснили 851 позаплановий захід державного нагляду (контролю) на ринку пального. Встановлено порушення у 641 випадку, що становить 75% від загальної кількості перевірок. За результатами проведених заходів ухвалено 542 рішення щодо застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 74,7 млн грн", - зазначено у пресрелізі.

При цьому наголошується, що типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування цін на пальне є завищення граничного рівня торговельної надбавки та невиконання вимог щодо декларування зміни роздрібних цін на пальне.

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба у травні 2022 року розпочала перевірки автозаправних станцій (АЗС) в Україні. Підставою для проведення перевірок стали повідомлення споживачів, зокрема про надмірно завищені ціни на пальне, про відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку, які почали надходити після скасування державного регулювання цін на бензин та дизельне пальне.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів своєю постановою №594 від 17 травня 2022 року призупинив запроваджене на період дії карантину щодо COVID держрегулювання цін на АЗС із встановленими граничними торговими надбавками до середньої ціни реалізації пального. Останні значення надбавок становили: бензин – не вище ніж 6,5 грн/літр, дизельне пальне – не більше ніж 7 грн/літр.

Рішення про скасування граничної маржі для АЗС було ухвалено, щоб оператори ринку змогли наситити український ринок нафтопродуктів необхідним ресурсом в умовах його дефіциту після переорієнтації на постачання із західного кордону та розбомбленого російськими агресорами Кременчуцького НПЗ.