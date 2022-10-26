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18:53 26.10.2022

Українська авіація завдала удару по російським окупантам, артилерією та ракетними військами ЗСУ уражено 2 склади з боєприпасами і 3 пункти управління ворога

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Українська авіація завдала удару по російським окупантам, артилерією та ракетними військами ЗСУ уражено 2 склади з боєприпасами і 3 пункти управління ворога

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала одного удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генштаб ЗСУ у середу.

Крім того, підрозділами ракетних військ та артилерії Збройних сил України протягом доби уражено три пункти управління противника, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, два ворожих склади з боєприпасами та п'ять інших важливих військових об'єктів загарбників.

Також уточнено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження за останні дні. "Так, у районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів становлять до 60 осіб загиблими, щонайменше 10 осіб із них - офіцери", - підсумували у Генштабі.

Теги: #зсу #зведення

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