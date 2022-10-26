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17:53 26.10.2022

На звільнених територіях України облаштують пункти обігріву

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На звільнених територіях України облаштують пункти обігріву

В Україні на час осінньо-зимового періоду на звільнених територіях, а також у містах облаштують пункти обігріву, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Фахівці оперативних штабів обласних військових адміністрацій визначають точні локації, для яких такі пункти будуть життєво необхідні. Загалом у деокупованих регіонах ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних та 100 мобільних пунктів обігріву. У них можна зігрітися, підзарядити телефони та поїсти", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що стаціонарні пункти обігріву розгорнуться у приміщеннях, що мають придатні для цього умови, такі як адмінбудівлі, навчальні заклади, заклади культури.

Крім того, існує домовленість Державної служби з надзвичайних ситуацій з єврокомісаром про надання тисячі мобільних пунктів обігріву, оснащених генераторами, які вирушать до небезпечних, прифронтових та щойно звільнених регіонів за заявками від обласних військових адміністрацій.

"Готує точки обігріву і "Укрзалізниця" – їх облаштують у приміщеннях понад 30 залізничних вокзалів в обласних та районних центрах, які приймають внутрішніх переселенців. Там громадяни також зможуть отримати чай, каву, зігрітися. Приміщення будуть енергонезалежними та оснащеними генераторами Товариства Червоного Хреста України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це вокзали у Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі, Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Тернополі, Львові та на станціях "Тараса Шевченка" й "Дарниця".

Зазначається, що перелік і точні місця розташування пунктів обігріву на щойно звільнених територіях найближчими днями з'являться на регіональних сайтах ДСНС.

Теги: #пункти_обігріву

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