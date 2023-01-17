Події

21:49 17.01.2023

"Планета кіно" облаштувала "пункт незламності" у столичному ТРЦ River Mall

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Мережа "Планета кіно" відкрила "пункт незламності" у фоє свого кінотеатру в ТРЦ River Mall у Києві, повідомив співвласник мережі Дмитро Деркач.

"Від сьогодні він (пункт - ІФ) працює. Це безкоштовно. Розташований поруч із залом IMAX. Неподалік розташоване наше кафе NoSpoiler, де можна замовити каву, чай, хот-доги та інші снеки чи напої", - зазначив він на фейсбук-сторінці.

За словами Деркача, пункт розмістився у невикористовуваному фоє кінотеатру, де компанія встановила меблі, провела електрику та інтернет. До його облаштування приєдналися й інші компанії, зокрема OLX, Pepsi, Lay's, Starmice та "Стікс-Україна" надали меблі, компанія "Контракт Пол" - покриття для підлоги.

Мережа кінотеатрів "Планета кіно", що належить ТОВ "Тріумф Медіа Груп", налічує дев'ять кінотеатрів у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах та Дніпрі. Також відомо про наміри відкрити новий кінотеатр у ТРЦ Ocean Mall (Київ).

ТОВ "Тріумф Медіа Груп" створено у 2006 році, основним видом діяльності є демонстрація кінофільмів.

За даними Opendatabot, власником підприємства є "Мувімакс Лімітед" (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Дмитро Деркач та Андрій Шпиг.

 

 

 

Теги: #трц #пункти_обігріву

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