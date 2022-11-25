Події

14:23 25.11.2022

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

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Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву, більшість із них облаштовано у школах та інших закладах соціальної сфери міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Ці пункти працюватимуть щодня. Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста. Якщо у вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки", - написав він у телеграм-каналі.

Кличко додав, що також "ми працюємо над тим, щоб у кожному пункті працював інтернет".

Теги: #київ #пункти_обігріву

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