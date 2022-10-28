На Львівщині можуть відкрити до 400 стаціонарних пунктів обігріву — ОВА

У Львівській області можуть відкрити до 400 пунктів обігріву, повідомив на брифінгу перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

"Органи місцевого самоврядування запропонували понад 400 локацій, які можна буде використовувати як стаціонарні пункти обігріву. Львівська ОВА аналізує їх забезпечення і наступним кроком стане комісійний огляд щодо використання за призначенням", – зазначив Годик, уточнивши, що вони можуть вмістити до 70 тисяч людей.

За його словами, у разі відсутності тепло- та електропостачання під пункти обігріву використовуватимуть переважно об'єкти соціальної інфраструктури.

Такі пункти мають виконувати декілька функцій - укриття, обігрів, доступ до інтернету та можливість отримання першої медичної допомоги.

Годик повідомив, що з бюджету області профінансували закупівлю 27 теплових гармат, триває закупівля генераторів.

В області також можуть розгорнути до 50 мобільних пунктів обігріву - їх припускають встановлювати в місцях, де може виникнути найгостріша необхідність.

Раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що в області є понад 130 стаціонарних пунктів обігріву.