У кожному районі Харкова готують цілодобові пункти обігріву, де можна буде перечекати відключення тепла та світла, – Терехов

У кожному районі Харкова на час холодів готують пункти обігріву на випадок відключення тепла та світла через ворожі обстріли, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Їх буде багато. І ви знатимете, де розташований найближчий до вас такий пункт. На всіх під'їздах буде вивішено оголошення із зазначенням найближчих адрес пунктів", - сказав Терехов у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі.

За його словами, в цих пунктах буде тепло й буде джерело електроживлення, а в разі потреби – гаряче харчування, вода й медикаменти.

"Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам і комунальникам для відновлення електропостачання. Ми забезпечимо в цих пунктах гарячу їжу, воду та медикаменти в разі потреби. Пункти працюватимуть цілодобово", - пообіцяв Терехов.

Щодо магазинів, аптек і заправок, то вони, за словами Терехова, працюватимуть на генераторах. Замість електротранспорту ходитимуть автобуси.

"Ми готуємося. Впевнений, ворогові нас не зламати. Взаємодопомога, підтримка одне одного, увага та чуйність до ближнього - це наша зброя, проти якої безсилі будь-які ракети", - підсумував Терехов.