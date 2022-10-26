Події

13:57 26.10.2022

Рух вантажівок автомобільною частиною Керченського мосту окупанти не відкриють до грудня

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Рух вантажівок автомобільною частиною Керченського мосту окупанти не відкриють до грудня

Рух вантажного транспорту автомобільною частиною Керченського мосту між Таманським півостровом і анексованим РФ Кримом буде відновлено не раніше ніж 1 грудня поточного року, заявляє російська влада.

Наразі для переміщення через Керченську протоку вантажівкам доступні три варіанти маршрутів: альтернативним наземним автодорожнім шляхом, через Керченську поромну переправу, з перевантаженням на залізничний транспорт.

8 жовтня на автомобільній частині Керченського мосту, за версією Москви, стався підрив вантажного автомобіля, після чого загорілися паливні цистерни залізничного складу. Внаслідок цього впали два прольоти автомобільного полотна вітки, що йде з Краснодара до Керчі. Автомобільна нитка з Керчі на Тамань уціліла. За твердженням російської влади, рух легкових автомобілів і поїздів мостом відновився ввечері того самого дня, а рух автобусів мостом - 17 жовтня.

Теги: #крим #керченський_міст

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