Затримано депутата "ОПЗЖ" і керівника філії столичного банку, які пропонували призовникам тікати за кордон, - СБУ

Двох організаторів нелегальних каналів виїзду за кордон українських громадян призовного віку затримали в Києві та Луцьку, повідомляється на сайті Служби безпеки України в середу.

"Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії "ОПЗЖ". Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону", - йдеться у повідомленні.

Вартість таких послуг депутата становила від $3 тис., сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу клієнта. Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передання грошей. Обох зловмисників затримали в Луцьку під час передачі частини неправомірної вигоди.

Іще один канал нелегальної міграції ліквідовано в Києві. "Незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків. За $16 тис. він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи про непридатність до військової служби. Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності та затримали чиновника поблизу його місця роботи після передання грошової винагороди", - йдеться у повідомленні.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.