Після удару по Дніпру 25 жовтня госпіталізовано 4 постраждалих, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) розпочато у зв'язку з ракетним ударом по м. Дніпру в середу, внаслідок чого двоє жителів міста загинули і четверо отримали поранення.

"За даними слідства, увечері 25 жовтня 2022 року військові РФ завдали ракетного удару по м. Дніпру. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє містян, ще чотирьох поранених госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено автозаправну станцію, автомийки, шиномонтаж, автомобілі", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в середу.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих і госпіталізованих унаслідок ракетного удару окупантів по автозаправній станції у Дніпрі 25 жовтня. Загинуло двоє людей, зокрема вагітна жінка.