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11:24 26.10.2022

Мінкультури підтвердило понад 550 воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

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Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило понад 550 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України.

"Загалом статистика від областей – близько 1 тис. пошкоджених об'єктів культурної спадщини та культурних інституцій, частина з яких розташована у звичайних сучасних будинках. Останні верифіковані нами цифри на сьогодні: понад 550 епізодів руйнувань чи ушкоджень", – повідомила заступник міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва під час міжнародної науково-практичної конференції "Культурна спадщина в умовах війни: захист, збереження та реставрація" в Києві в середу.

За її даними, серед ушшкоджених, зокрема, 171 об'єкт зі статусом пам'ятки, 146 об'єктів цінної історичної забудови, 58 пам'яток і творів мистецтва, які не перебувають на обліку як пам'ятки культурної спадщини (пам'ятники героям АТО, мозаїки, вітражі тощо), 44 музеї.

Водночас міністерству не вдається отримати достовірну інформацію про стан об'єктів культурної спадщини, розташованих на тимчасово окупованих територіях, зазначила Чуєва.

Теги: #мінкультури #військові_злочини

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