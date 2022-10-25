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19:37 25.10.2022

Ексглава НБУ Шевченко назвав оголошення його у розшук підтвердженням заангажованості та політизованості слідства

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Ексглава НБУ Шевченко назвав оголошення його у розшук підтвердженням заангажованості та політизованості слідства

Ексглава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко наполягає, що вжив усіх необхідних дій щодо залучення його до слідства і, виходячи з цього, назвав оголошення його у розшук підтвердженням ангажованості та політизованості слідства.

"Я подав усі відповідні клопотання і вжив усіх необхідних дій щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством. Вважаю, що оголошення мене в розшук за викладених вище обставин - зайве підтвердження заангажованості та політизованості слідства", - написав він у фейсбуці.

Він пояснив, що, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, він офіційно повідомив Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП про своє фактичне місцезнаходження, а також офіційно звернувся до посольства з клопотанням про надання приміщення для організації відеозв'язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит.

"У своїй правоті я впевнений. Закликаю НАБУ все ж таки забезпечити відкритість, прозорість і неупередженість процесу. Це ще називають - fairplay", - додав ексглава НБУ.

Як повідомлялося, НАБУ оголосило у розшук трьох посадових осіб АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Окрім Шевченка, колишнього голови НБУ, який раніше обіймав посаду голови правління Укргазбанку, у розшук оголошено заступника голови правління банку Дениса Чернишова та заступника директора департаменту з роботи з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

Зазначається, що про підозру вони були повідомлені ще на початку жовтня, однак у спеціальному порядку, оскільки місцезнаходження цих осіб було невідоме. З того часу підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що були оголошені в розшук.

 

 

Теги: #шевченко #розшук #позиція

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