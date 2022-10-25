У деокупованому Куп'янську почали підключати газ, за день підключили 1,5 тис. будинків

У деокупованому Куп'янську, незважаючи на постійні обстріли міста російськими окупаційними військами, "Харківгаз" відновив пошкоджені газопроводи та починає підключати будинки.

"Лише за один день фахівці "Харківгазу" підключили до енергоресурсу 1,5 тисячі будинків куп'янчан. Тривають роботи з відновлення газопостачання в приватному та багатоквартирному секторах міста", - повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

Загалом упродовж понеділка природний газ отримали майже 2,3 тисячі домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп'янского, Чугуївського, Харківського районів області.